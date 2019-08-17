Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: Skandal büyük niteliktedir

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetin yaptığı zam teklifine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

ALIN TERİMİZ DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ

Hükümetin teklifi, toplu sözleşme görüşmelerinin 16. gününde sunduğunu belirten Yalçın, “Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip. Kamu İşvereninin teklifi; ‘teklif gecikti’ siteminin ve tepkisinin ötesinde ‘teklif geçiştirildi’, ‘masa önemsizleştirildi’ ve ‘alın terimiz değersizleştirildi’ tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif; ‘Güçlü Türkiye imkansız’, ‘Büyük Türkiye anlamsız’ ve ‘Yeni Türkiye gereksiz’ fikri sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz ” diye konuştu.

Hükümetin masaya 2020 yılı için yüzde 3,5+3 ve 2021 yılı için yüzde 3+2,5 zam teklifi sunduğunu hatırlatan Yalçın, bu oranların hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahmin ve beklentilerine uygun olmadığını ifade ederek, “Hükümetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğal gaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor. Siyasi irade, toplu pazarlık masasına, kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğu görmeli, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir” şeklinde konuştu.

‘NORMAL KABUL EDİN’ DENİYOR

Hükümetten gelen ilk teklifin anlamının 2020 için yıllık toplamda yüzde 6.60, 2021 için yıllık toplamda yüzde 5.57 oranın da zam yapılması, iki yıllık toplamda ise yüzde 12,54 oranında maaş ve ücretlere artış yansıtılmasının teklif edilmek olduğunu söyleyen Yalçın, “Bu durumda kamu görevlilerine ve onların yetkili temsilcisi konumunda konfederasyona ve sendikalara, '2020'de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin. Şekere, elektriğe, doğal gaza tek seferde yüzde 15 zam yapıldı fakat maaş ve ücretlerinize dört seferde yüzde 12'nin biraz üzerinde zam yapılmasını normal kabul edin' deniyor” ifadelerini kullandı.

“Memuru enflasyona ezdirmeyiz” vaadinin hükümet tarafından öncelikle teklif bandında korunması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankasının beklenti anketindeki yüzde 13,9 ve yüzde 9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklifte ek göstergeden, kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına, sözleşmeli personelin kadroya geçmesinden, kılık-kıyafet yasağının kaldırılmasına, gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine, yerel yönetim seçimleri sonrası iş güvencesine ve sendikal haklara yönelik saldırılardan keyfi ve eziyet edici geçici görevlendirmeye genel toplu sözleşme kapsamındaki bir çok konu başlığı hiçbir şekilde dikkate alınmamış” ifadelerini kaydetti.

ÜRETTİĞİ SKANDAL BÜYÜK

Hükümetin sunmuş olduğu teklifin içerdiği oranlar boyuyla yetersizlikle ve adaletsizlikle malul olduğunun altını çizen Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu teklif, Yeni Türkiye'yi görme, Büyük Türkiye'yi yansıtma, Güçlü Türkiye'yi yaşatma noktasında maluldür. Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif ‘vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük' niteliktedir. Bu teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var. İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman, bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan var olduğuna inanıyoruz. Biz, eski Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil Yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz.”

İHA