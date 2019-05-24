‘Momentum’a katılacak yeni sosyal girişimler belli oldu

Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın başvuru değerlendirme süreci sonuçlandı. 21 Mayıs'ta jüri tarafından seçilen 10 sosyal girişim, BBVA Momentum'un 2019 yılı programına dahil olarak eğitimlere katılacak ve programın sunduğu diğer fırsatlardan yararlanacak. Program 24 Haziran'da başlıyor Garanti Bankası Kobi Bankacılığı ve Sorumlu Bankacılık üst düzey yöneticileri ile birlikte BUBA Yönetim Kurulu Üyesi Neda Soydan, SUcool Koordinatörü Naci Kahraman, Workinlot Kurucu Ortağı Atilla Erel, REENGEN Kurucu Ortağı ve CEO'su Şahin Çağlayan, Startup dergisi editörü Ayçe Tarcan Aksakal ve Impact Hub Istanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu'ndan oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda; Tutumlu Anne, Mumo Wrap, Es Kariyer, Batır Gıda, Pulsec, Nemflora, Maide Mutfak, Sertifier, Twin Science&Robotics, Puduhepa ve Kız Kardeşleri adlı sosyal girişimler, programa katılma fırsatını yakaladı.

10 sosyal girişimci; Impact Hub Istanbul iş birliği ile gerçekleştirilen, işlerinin büyüme planlarını oluşturmalarına katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stratejik mentorluk desteği ve girişimciler, müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren bir programa dahil olacaklar. Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı yeni dönemi, 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Garanti Bankası olarak, girişimcilik ekseninde uzun yıllardır çok çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz. Özellikle son yıllarda da açıkça görüyoruz ki toplumsal ve çevresel konulara çözümler üretirken bunu aynı zamanda sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi hedefleyen sosyal girişimler, global bir hareket olarak tüm dünyada hızlı bir şekilde artıyor. Biz de Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı ile bu hareketin bir parçası olan Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya ve bu alanın ülkemizdeki gelişimini desteklemeye karar verdik. Bu yolda, sosyal girişimcilerimizin de işlerini büyütmeleri, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları hem yatırımcılar hem de diğer girişimciler ile iş birliği fırsatları yakalamaları ve yurtdışına açılmaları için büyük bir mutlulukla çalışıyoruz. Bu yıl programa seçilen ve eğitim, insan kaynakları, gıda, çevre ve dijitalleşme gibi birçok farklı konuda çözüm üreten girişimlerin bu program sonunda işlerini daha iyi planlayarak büyüteceklerine ve kendilerinden sonra gelecek girişimcilere ilham kaynağı ve örnek olacaklarına inanıyoruz.” dedi.