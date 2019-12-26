MTV ne kadar oldu? Araçlara göre 2020 MTV tutarları…

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla MTV artışı yüzde 12 olarak belirlendi. Senelik iki taksitle ödenebilen Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki artış ise yüzde 22 olarak belirlenmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

2020 MTV TABLOSU

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları