Sektörün takipteki kredileri arttı

Her yıl ortalama 1.8 milyar dolarlık yatırım yapan turizm sektörü, 2019'da enflasyonun üzerindeki maliyetler ve artırılamayan kişi başına gelirlerin de etkisiyle kredi ödemelerinde zorluk çekiyor. Konaklama sektöründe yılın ilk altı ayındaki TL bazlı nakit kredi kullanımı artışı yüzde 18.4 azaldı. Bu dönemde, otellerin kredilerindeki takibe düşme oranı da yüzde 3.85'ten yüzde 4.21'e çıktı. 2019 yılı Temmuz ayında otellerde, maliyet artışları yüzde 25.76'ya ulaşarak, yüzde 16.65 olan enflasyonun üzerine çıktı. Bu dönemde meyve sebze maliyetleri yüzde 35.65 oranında artarken, enerji maliyetleri yüzde 25.47, içecek maliyetleri ise yüzde 25.18 oranında artış gösterdi.

TURİSTTEN 625 DOLAR KAZANDI

Yılın ilk 6 ayında 19.4 milyon turisti ağırlayan, gelirlerini ise 12.6 milyar dolara taşıyan turizm sektöründe kişi başına turist harcaması haziran ayı itibarıyla ortalamalarda 625 dolara kadar geriledi. Sektörün en hareketli dönemi olan yaz sezonunda elde edilen bu rakamlar özellikle gelir açısından sektörü tatmin etmezken, maliyet artışları ile birlikte, sektörün takibe düşen kredi miktarında da artış söz konusu.

2.9 MİLYAR TL TAKİPTE

Ekim ayından itibaren Turizm Tanıtım Fonu için cirolarının binde 7.5'i oranında katkı yapmaya başlayacak olan sektörün maliyet kalemleri ciddi oranda artmış durumda.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerine göre, yılın ilk yarısında otellerin kredilerindeki takibe düşme oranı yüzde 3.85'ten yüzde 4.21'e çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, otellerin haziran itibarıyla takipteki kredileri 2 milyar 984 milyon TL'ye ulaştı.

Yıllık ortalama 1 .8 milyarlık otel yatırımı

Otellerin maliyet kalemlerine bakıldığında, 12 aylık ortalamalara göre; 2019 yılı Temmuz ayında otellerde maliyet artışları yüzde 25.76 olurken, enflasyon oranı yüzde 16.65 seviyesinde gerçekleşti. AKTOB verilerine göre, otel yatırımlarında ise son 15 yıla bakıldığında Türkiye'de her yıl ortalama 1.8 milyar dolarlık otel yatırımı gerçekleştirildi. Sektörde, her yıl yaklaşık 21 bin yeni istihdam yaratılırken, harcamaların yüzde 47'si 5 yıldızlı otellere yapıldı. Otellerin yenileme ve modernizasyonu için 4 milyar dolar harcanırken, bu harcamaların yüzde 44'ü 5 yıldızlı otellere ayrıldı. İşe yerleştirmelerin yüzde 41'i de 5 yıldızlı otellerde oldu.