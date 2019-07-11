Kayıt dışı yani sigortasız çalıştırılan iş ya da işçiler için işverenlerine ağır yaptırımlar uygulanabilir. İşçinin çalışırken kazandığı en önemli hak olan sigorta, çalıştığı dönemlerde karşılanmaz ise işçi hem sağlık hizmetlerinden faydalanamaz hem de emeklilik hayali kuramaz. Bu durum işçiye olduğu kadar ülke ekonomisine de zarar vermektedir. Peki, sigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir? 2019 yılında kayıt dışı işçi çalıştırma sonrası işverene nasıl bir ceza uygulanır? İşte tüm bu soruların cevaplarını ayrıntılı bir şekilde hazırladığımız haberimiz…

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI NEDİR?

Kayıt dışı işçi çalıştırmanın karşılığında işveren ne kadar para cezası öder diye soracak olursanız;

– Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı) 38 asgari ücret yani 2019 yılı için 97.204 TL,

– Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı ) 32 asgari ücret yani 2019 yılı için 81.856 TL

– Defter tutmakla yükümlü olmayanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı) 29 asgari ücret yani 2019 yılı için 74.182 TL para cezası uygulanmaktadır.

PARA CEZASI DIŞINDA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR?

Oldukça caydırıcı bir ceza olan para cezası dışında, sigortasız işçi çalıştıran işverene başka hangi yaptırımlar uygulanır?

– İlgili belgelerin süresinde verilmemiş olması, denetmen veya müfettiş tarafından inceleme yapılması halinde kayıt geçersizliği veya kayıt ibraz etmeme nedeniyle idari para cezası uygulanır.

– Kayıt dışı çalıştırılan işçinin hastalanması, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılaştığı maliyet bedeli işverenden tahsil edilir.

– İşverenin bir yıl süreyle teşvikten yararlanamaz.

– Sigortasız çalıştırılan süreye ait sigorta primlerinin işverenden gecikme zammı ve cezası (faizi) ile birlikte tahsil edilir.