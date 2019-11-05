Son dakika… LPG’ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş fiyat artışı yapılacak.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 06/11/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz'da 10 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) November 5, 2019

Otogazın litresi İstanbul'da ortalama 3,87 liraya, Ankara'da 3,98 liraya, İzmir'de 3,90 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.