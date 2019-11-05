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Son dakika… LPG’ye zam geldi

LPG fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

16:35 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… LPG’ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş fiyat artışı yapılacak.

Otogazın litresi İstanbul'da ortalama 3,87 liraya, Ankara'da 3,98 liraya, İzmir'de 3,90 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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Son güncelleme: 16:44 05.11.2019
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