SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşları! Emekli maaşı hesaplama ekranı: 2019 zamlı emekli maaşları kaç lira oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamı emeklilerin yüksek zam beklentisini boşa çıkardı. SSK ve Bağkur emeklisi ocakta %10.19, memur emeklisi ise %10,69 oranında zamlı maaş alacak. Emekliler geçim sıkıntılarını bir nebze de azaltacak olan zamlı emekli maaşlarının kaç lira olacağını araştırıyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı zamlı emekli ve memur maaşı hesaplama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi hesaplama robotu üzerinden öğrenilebiliyor. İşte 2019 zamlı emekli maaşları...

Milyonlarca emekli ocak ayında kaç lira zam alacağını büyük bir merakla bekliyordu. TÜİK enflasyonu açıkladı, memur ve emekli maaşları netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi kaç lira maaş alacak? Enflasyonla beraber emeklinin maaşları hesaplandı ve rakamlar belli oldu. İşte emeklilerin ocakta alacağı zamlı maaşları…

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ KAÇ LİRA ALACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE’de aralıkta yüzde 0.40 düşerken, yürtiçi ÜFE yüzde 2.22 geriledi. 2018’in tamamında TÜFE yüzde 20.30 olarak gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 1.08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan oldu.

EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1’inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu’na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.