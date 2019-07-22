Umman’da ekonomik sıkıntıları gizlemek için dahiyane formül

Bloomberg'ün haberine göre; Ekonomik krizle mücadele eden Umman Sultanlığı çareyi bütçe açığına ilişkin ekonomik veri açıklamamakta buldu. Türkiye'de de uzun süredir işsizlik maaşına başvuran kişilerin sayısı açıklanmazken Umman'da tüm büyük kredi derecelendirme kuruluşları ekonomik verilere bakarak not indirimi yapmıştı.

En son Merkez Bankası tarafından yayımlanan ekonomik görünüm raporu Temmuz 15'te çıktı. Raporda yer alan bilgiler Kasım 2018'e ait. Yani ülkede son 10 aya ilişkin herhangi resmi bir ekonomik veri yok.

Umman Sultanlığının yaptığı hesaba göre ülkede yüzde GSYH'nın yüzde 9'u kadar (2.8 milyar dolar) bir bütçe açığı olması planlanıyor.

IMF'nin tahminlerine göre Umman hükümeti borç almaya devam ediyor ve 2019 yılında ekonomik büyümelerinin yüzde 0 olması bekleniyor.

IMF verilerine göre Umman ekonomisi 2017 yılında yüzde 0.9 daralırken 2018 yılında yüzde 2.1 büyüdü.