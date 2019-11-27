Bakan Varank: Mercedes kullanmıyorum, örnek olsun diye

Türkiye'nin yıllardır beklediği yerli otomotivde prototip, önümüzdeki ay tanıtılacak. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Girişim Grubu aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak. Prototip, sürülebilir bir araç, üretim bandında değil” açıklamasını yaptı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Varank, muhalefetin ‘'Yerli otomobil yapmaya çalışıyorsunuz ama kendiniz Mercedes makam aracına biniyorsunuz'' eleştirileri üzerine, “Hayır ben Mercedes değil, Toyota Corolla hibrit makam otosu kullanıyorum, örnek olsun diye. Sakarya'da yerli olarak üretiliyor, hiçbir sıkıntım da yok, çok memnunum” cevabını verdi. Aracın fiyatı 163 bin TL ile 203 bin TL arasında değişiyor.