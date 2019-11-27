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Bakan Varank: Mercedes kullanmıyorum, örnek olsun diye

Sanayi Bakanı Mustafa Varank makam otomobilini Sakarya'da üretilen Toyota makam aracı ile değiştirdi. Varank, "Hayır ben Mercedes değil, Toyota Corolla hibrit makam otosu kullanıyorum, örnek olsun diye" ifadelerini kullandı. Varank böylece Mercedes gibi yerli üretim olmayan otomobil kullanan siyasilere de çağrıda bulundu. Otomobilin fiyatı 163 bin TL ile 203 bin TL arasında değişiyor.

Veli TOPRAK
14:01 -
Haberler Ekonomi
Bakan Varank: Mercedes kullanmıyorum, örnek olsun diye

Türkiye'nin yıllardır beklediği yerli otomotivde prototip, önümüzdeki ay tanıtılacak. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Girişim Grubu aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak. Prototip, sürülebilir bir araç, üretim bandında değil” açıklamasını yaptı.

Mustafa Varank’ın kullanacağı Hibrit Toyota. Fotoğraf: Sözcü

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Varank, muhalefetin ‘'Yerli otomobil yapmaya çalışıyorsunuz ama kendiniz Mercedes makam aracına biniyorsunuz'' eleştirileri üzerine, “Hayır ben Mercedes değil, Toyota Corolla hibrit makam otosu kullanıyorum, örnek olsun diye. Sakarya'da yerli olarak üretiliyor, hiçbir sıkıntım da yok, çok memnunum” cevabını verdi. Aracın fiyatı 163 bin TL ile 203 bin TL arasında değişiyor.

hibrit Mercedes otomobil Sakarya Sanayi Sözcü TBMM Türkiye Yerli otomobil
Son güncelleme: 14:24 27.11.2019
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