Eşel mobil sistemi ne zaman devreye girer?

Dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte, akaryakıt fiyatları da yönünü yukarı çevirdi. Dün benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılırken, bugün tekrar 11 kuruşluk zam beklentisi oluştu. Peki fiyatlar bu kadar artarken eşel mobil sistemi ne zaman devreye alınacak? İşte cevabı… Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)Başkanı Fesih Aktaş’ın sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada benzin ve motorin fiyatının 6.80 TL’ye, LPG fiyatının 4 TL’ye geldiğinde eşel mobil sisteminin devreye alınacağını söylüyor.

17 AĞUSTOS TARİHİNDE BİR DEFALIK ZAM GELDİ

Eşel mobil sistemin yılbaşından bu yana uygulanmadığını belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş’ı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Eşel mobil sistemi 17 mayıs 2018 tarihinde getirildi. Sebebi ise vatandaşı zamlı akaryakıt fiyatlarından korumak. Bu uygulamayı hükümet ÖTV’den karşılayarak uygulamaya başladı. Buna göre eğer zam ihtiyacı doğarsa 17 mayıs tarihi baz alınarak ÖTV’den karşılandı. 16 ağustos tarihine geldiğinde bu miktar artık karşılanamaz sınırlara dayandı. Bunun üzerine 16 ağustos akaryakıt fiyatına, ÖTV’yi yükselterek bir defalık zam yaptı. Eylül ayına doğru, gelen indirimlerle birlikte 17 mayıstaki rakamlara geri geldi. Fazlasını ise pompaya yansıttı. ” dedi.

İLGİLİ HABER Akaryakıtta dikkat çeken satış

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NE ZAMAN GELECEK?

2019 yılı ocak ayında fiyatların tekrar yükselmeye başladığını belirten Aktaş, “Ocak ayında fiyatlar tekrar yükselmeye başlayınca eşel mobil sistemi yeni yılda tekrar devreye alınmadı. Zam ihtiyacını ÖTV’den karşılamadı. Biz de doğal olarak bunu araştırdık. Edindiğimiz bilgilere göre eşel mobil sisteminin devreye girmesi için gereken akaryakıt fiyatlarına daha ulaşılamadı. Son olarak 17 ağustos tarihinde gelen fiyat artışları ile birlikte eşel mobil sisteminin uygulanması için gereken sınır benzin ve motorinde 6.80 civarında, LPG’de ise 4 lira civarında… Şimdi LPG bu rakamlara dayandı. Bir daha zam ihtiyacı doğarsa en yakın olarak LPG’de bunun uygulanıp uygulanmayacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Vatandaş akaryakıt almayı azalttı

NE OLMUŞTU?

Yükselen petrol ve dolar kuru nedeniyle 15 Mayıs gece yarısından itibaren benzine 18, motorine 15 ve LPG’ye 12 kuruş zam yapılmıştı. İstanbul’da benzinin litresi 6,20 TL’yi, motorinin ise 5,60 TL’yi geçmişti. Bunun üzerine hükümet bu zamları daha fazla vatandaşa yansıtmamak adına yeni bir kararnameyle 17 Mayıs 2018 tarihinde eşel mobil sistemini devreye sokmuştu. Bu tarih itibari ile gelen zamlar hükümet tarafından karşılanacaktı. Sadece 17 ağustos tarihinde bir defalık motorinin fiyatı 45 kuruş, benzinin fiyatı 50 kuruş, LPG’nin fiyatı ise 30 kuruş zamlanmıştı. Böylece İstanbul'da 6 lira 27 kuruşa satılan benzin 6 lira 86 kuruşa, 5 lira 70 kuruşa satılan motorin 6 lira 26 kuruşa, 3 lira 53 kuruşa satılan LPG ise 3 lira 83 kuruşa çıkmıştı. .Daha sonra gelen indirimlerle birlikte eşel mobil sistemi devreden çıktı ve yılbaşından sonra gelen zamların hiçbirini karşılamadı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Son olarak yapılan 15 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 6,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,65 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,43 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,48 liradan 6,63 liraya yükseldi.