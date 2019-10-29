Yerlide kayıp zam yaptırmadı

Sezonu yabancı turist rekorları ile kapatan turizm sektörü yerli turistte ise ekonomik kriz, seçim ve kur etkisi ile ağır kayıp verdi. Oteller, rekor beklentisi ile yerli turiste ayrılan kontenjanlarda kısıtlamaya giderken, yüksek fiyatların da etkisi ile iç turizmde yüzde 40'lara varan oranlarda kayıp yaşandığı açıklandı. 2019 sezonunda Euro'yu 8 TL'den baz alan kontratlara imza atıldığını kaydeden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “İç pazarın mutlu olmadığı hedefleri de tutturamadığımız bir yıl oldu. Kriz döneminde yüzde 40'lara ulaşan yerli turist payı, geçen yıl yüzde 15'e kadar düştü. Yeni sezon için kontratlar 2019 fiyatlarından yapıldı. Bu yıl yerli turistin payının yüzde 20-25 seviyesine çıkacağını öngörüyoruz” dedi.

OTELLER İNDİRİME GİTTİ

Erken rezervasyon kampanyasını tanıtmak üzere dün Antalya Turizm Fuarı'nda düzenlenen basın toplantısında sektörü değerlendiren Vardar, kriz döneminde büyük önem taşıyan ve kurtarıcı rolü olan iç pazarın işler düzeldikten sonra ikinci plana itildiğine işaret etti. Bu yıl oteller ile önemli anlaşmalara imza attıklarını ve fiyat artışı yaptırmayarak iç turizmi hareketlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Vardar, sözlerine şöyle devam etti: “Oteller fiyat artışı yapmadı, biz de erken rezervasyon kampanyasını erkene aldık. Türk misafirin etkilenmeyeceği geçen yılın üzerine çıkmayan fiyatlardan oluşan bir kontrat yapısı oluşturduk. Bazı oteller erken rezervasyonda geçen yıl yüzde 20 indirim yaparken bu yıl bunu yüzde 30'a çıkardılar.”

‘KÜLTÜRE BAKANLIKTAN ÇOK PARA HARCADIK'

Kültür turlarına 13 milyon TL'lik bir bütçe ayırdıklarını ve Kültür Bakanlığı'nın buradaki tanıtım bütçesinin üzerine çıktıklarını dile getiren Mete Vardar, tanıtım fonu gibi çalıştıklarını aktardı. Geçen yıl toplamda 39 milyon TL'lik pazarlama bütçesi oluşturduklarını kaydeden Vardar, devreye giren tanıtım fonunda toplanacak paranın ise nereye gideceğini bilmediklerini dile getirdi. Son düzenleme ile ilk yıl yüzde 1, ikinci yıl yüzde 2 ekstra vergi ödeyecek olan otellerin ise son derece mutsuz olduğunu kaydeden Vardar, “Onlar anlamış değiller. Bunun konaklama vergisi değil başka bir şey olduğunu söylüyorlar. Turizmde bir kıpırdama oldu, konaklama vergisi, tanıtım ajansı katkısı, arama motorlarına ekstra vergi geldi. Yüzde 1'ler küçük kelimeler gibi görünse de bizim için çok önemli. Daha fazla teşvik beklerken bu tür uygulamalar burukluk yaratıyor” dedi.

AVRUPALIYA %20 ZAM

Otellerin 2020 yılı için geçen yıla oranla hızlı büyüyeceğini kaydeden Mete Vardar, “2020 parlak bir yıl olacak. Erken rezervasyonda yüzde 50-60'ın üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Avrupa kontratlarında yüzde 15-20'lik fiyat artışları var. 3 yıl içinde kişi başı harcama 800 dolarların üzerine çıkabilir” bilgisini verdi.