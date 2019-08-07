Zam kurnazlığı maaşı buhar etti

Memur ve emeklilere yapılacak 6 aylık enflasyon farkı zammı yüksek çıkmasın diye elektrik, doğalgaz, çay ve şeker zamlarının haziran sonuna ertelenmesinin milyonlarca dar gelirliye faturası ağır oldu. Zamların bekletilmesi yüzünden enflasyon haziranda yüzde 0.03'le olağanüstü oranda düşük çıkarken, temmuzda ise yüzde 1.36'ya fırladı. Eğer zamlar özellikle bekletilmeyip haziran ayında yapılmış olsaydı en düşük memurun maaşına aylık 52 lira, en düşük işçi emeklisinin maaşına 27 lira, öğretmen maaşına da 51 lira daha fazla zam yapılacaktı.

Bu yıl yerel seçimlerin önce 31 Mart'ta yapılıp ardından da İstanbul seçimlerinin haziranda tekrarlanması yüzünden seçmene şirin görünmeye dönük seçim yatırımları neredeyse 6 ay boyunca devam etti. İktidar, hem oy kaybetmemek hem de 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin maaş zamlarını doğrudan etkileyen ocak-haziran tüketici enflasyonunun yüksek çıkmaması için tüm birikmiş zamları seçim sonrasına bıraktı.

ZAM SAĞANAĞI

Zamlar ilk yarıyıl boyunca bekletilince, 23 Haziran seçimlerinin hemen ardından adeta zam sağanağı başladı. Böylece ilk partide çaya yüzde 15, şekere yüzde 16, motorine 23 kuruş, benzine 27 kuruş zam geldi. Temmuzla birlikte içki ve sigaranın üzerindeki vergiler yükseltilerek zamların önü açıldı. Ardından elektriğe yüzde 14.8, doğalgaza yüzde 14.7 zam yapıldı. Temmuz başında artan vergilerle geçen hafta da sigaraya paket başına 3 lira zam geldi.

MAAŞ ZAMMI DÜŞÜK KALDI

Zincirleme zamlar halkın belini bükmesine rağmen haziran ayı enflasyonu (TÜFE) sadece yüzde 0.03 çıktı. Enflasyon haziranda adeta yerinde saydığı için ilk 6 aylık enflasyon da yüzde 5.01'de kaldı. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı zammı yüzde 1 oldu. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de yüzde 15'lik devasa zamlara rağmen yüzde 5'lik zamla yetinmek zorunda kaldı.

Milyonlarca memur ve emekliye yapılan zam kurnazlığının ağır faturası ise temmuz enflasyonu ile ortaya çıktı. Eğer zamlar ertelenmemiş olsaydı haziran enflasyonu 1.36 çıkacak, 6 aylık enflasyon yüzde 5 yerine yüzde 6.44'e ulaşacak, sonuçta da memur ve memur emeklisi yüzde 2.44 enflasyon farkı dahil yüzde 7.44 zam, diğer emekliler de yüzde 6.44 zam alacaklardı.

Memur 6 ayda 276 lira kaybetti

Yapılan zam oyunu nedeniyle en düşük dereceli memur aylık 46 lira, 6 aylık da 276 lira daha az zam aldı. Aynı şekilde en düşük memur emeklisinin aylık zam kaybı 33 lira, en düşük işçi emeklisinin zam kaybı 27 lira, öğretmenin zam kaybı 51 lira, polisin kaybı da 68 lira oldu. Eğer zamlar haziranda yapılmış olsaydı bu memurların maaşları bu tutarlarda yükseleceği için yeni yılda da yüksek maaş üzerinden zam alacaklardı.