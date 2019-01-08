Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Ziraat Bankası düşük faizli kredi verecek!

Ziraat Bankası, kredi kartı borcu olup ödeyemeyenlere ihtiyaç kredisi verecek. Buna göre; ihtiyaç kredisinin aylık faiz oranlarının 'çok daha uygun şartlarda' olacağı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, konut kredisi fazilerini düşürmüş ardından diğer bankalar da aynı uygulamayı başlatmıştı. Haberimizden Ziraat Bankası kredi ödeme tablosuna erişebilir, kredi hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Milyonlarca vatandaş kredi kartı batağına batmış durumda… Ziraat Bankası, bugün yaptığı bir açıklama ile kredi kartı borcu olanlara düşük faizli ihtiyaç kredisi vereceğini belirtti. Ziraat Bankası, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını bildirdi.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA TABLOSU

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada uygulamanın Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.

“Birleştiren İhtiyaç Kredisi” ile bireysel müşterilere Ziraat Bankası’ndaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir.”

AA