İlber Ortaylı: Osmalı Arşivi Bâb-ı Âli’ye geri dönmeli

SÖZCÜ'nün dün yayımlanan Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin tehlike altında olduğuna dair haberi Türkiye'nin gündemine taşındı. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 6 yıl önce, 165 milyon liraya Kağıthane'de dere yatağına inşa edilen binaya taşınan Osmanlı Arşivi'nin tehlike altında olduğu, paha biçilemez 100 milyon tarihi belgeyi korumak için “susuzlaştırma” ihalesi açıldığı haberindeki gerçekler özellikle tarihçilerin tepkisine neden oldu.
Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv Külliyesi’nin doğru yerde olmadığını vurgulayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Kağıthane'deki binanın boşaltılması lazım. Madem o binayı yaptılar başka bir şekilde kullansınlar” dedi.
Ortaylı SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“O binayı ne yaparsa yapsınlar ama Osmanlı Arşivi'nin yeri Bâb-ı li'nin yanındaki binadır. Maliye'ye ait Eminönü Kaymakamlığı olarak kullanılan binaya taşınmalıdır. Bir de arka tarafta IRSICA'ya verilen İtalyan Mimar Fossatiye tarafından Sultan Abdülmecid döneminde yapılan bina var. Asıl Osmanlı Arşiv binası odur. Çok saygı duyduğumuz bir kurum olan IRSICA'ya (İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) başka bina verilmelidir. Bu iki bina arşive yeter. Birkaç binamız daha var zaten” diye konuştu.
2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Osmanlı Arşivi Külliyesi TOKİ tarafından Siyahkalem Mühendislik'e inşa ettirildi.
Dönemin TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, binanın deprem ve sel başta olmak üzere her türlü doğal afete karşı dayanıklı olarak tasarlandığı, muhafaza altına alınacak belgelerin nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılardan en iyi şekilde korunacağı iddia etmişti. Ancak açılışın üzerinden çok geçmeden alarm sinyalleri çalmaya başladı.
Araştırmacıların belgelerin nemli ve ıslak geldiği iddiaları hep konuşuldu. Müze bölümündeki orijinal belgelerin yıpranmaya başladığı ve bu nedenle yerlerine kopyalarının koyulduğu iddiaları da yoğunlaştı.
Hassa Mimarlık: “Devlet elbette düşünmüştür”
Açılış sırasında Erdoğan'ın, “Eğer bir şey olursa, Hilmi Şenalp (Hassa Mimarlık) indi ilahide bunun hesabını sen verirsin” dediği projenin mimarı Hassa Mimarlık, tüm iddialara şu cevabı vermişti: “Hem sel riski, hem nemlilik açısından, neredeyse hiçbir risk ihtimali söz konusu değildir. Bu kadar bütçe ayıran devlet elbette bütün olumsuzlukları düşünmüş ve ilgili uzmanlara inceletmiştir.”
Ancak henüz 5 yaşındaki bu “özel ve akıllı” bina için “susuzlaştırma” ihalesine çıkıldı. Geçtiğimiz yıl açılan, “Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv Sitesi için İlave Çevre Düzenlemesi İmalatları ile Temel Altı Susuzlaştırma Tedbirleri alınması ve Uygulamasının Yapılması İşi” ihalesi 13.7 milyon liraya Özülke İnşaat'a verildi. Yaklaşık 11 aydır dozerler, kamyonlar, sondaj makineleri binanın her yerini delik deşik ediyor.
HASSA MİMARLIK
Projeyi gerçekleştiren Hassa Mimarlık'ın sahibi Hilmi Şenalp'in işleri, AKP iktidarıyla birlikte oldukça hareketlendi. İşte projelerden bazıları:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezi
TC Berlin Büyükelçilik Binası Projesi
Topkapı Sarayı 1. Avlu Düzenleme Projesi
Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi
Amerika Diyanet Merkezi
Üsküdar Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi
Tokyo Camii ve Kültür Merkezi
Berlin Şehitlik Camii ve Kültür Merkezi
Köln Camii Yarışma Projesi
Dubai Zaroni Camii
Ataşehir Mimar Sinan Camii
Küçük Çamlıca Köşkleri ve Çevre Düzenlemesi
Eyüp Sultan Türbesi Restorasyonu
Hırka-i Şerif Dairesi Restorasyonu
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Çanakkale Sembolik Türk Şehitliği
Aşkabat Ertuğrul Gazi Camii ve Kültür Merkezi
Çanakkale Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Projesi
Gazanferağa Medresesi, Türbesi
Hz. Necâşî Türbesi Habeşistan
Hidiv Kasrı Çevre Düzenlemesi
Yerebatan Sarnıcı Üzeri Çevre Düzenlemesi
İskenderpaşa Camii Restorasyonu
Yekaterinburg İmam el Buhari Camii Rusya
Şeyh Murad Dergâhı Rölöve Ve Restorasyon Projesi
Ahmed Yesevi Camii-Kazakistan