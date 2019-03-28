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1 Nisan’da okullar tatil mi? Seçim sonrası pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

Seçimlere çok kısa bir süre kaldı ve birçok kişi seçimlerden sonraki pazartesi yani 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olcak mı sorusuna cevap arıyor. Seçimlerde oy verme ve sayım işlemleri okullarda yapıldığı için okullar bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor. İşte 1 Nisan'da okullar tatil mi sorusunun cevabı...

09:56 -
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1 Nisan’da okullar tatil mi? Seçim sonrası pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

Yerel seçimler 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sandık başına gidecek olan seçmenler, “1 Nisan'da okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyorlar. 31 Mart yerel mahalli idari seçimi sonrası okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen sorular cevapları…

1 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleşebilecektir. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Ve bu işlem geç saatlere kadar devam eder. Bu sebeple okullar tatil olacak.

1 Nisan 2019 okullar tatil mi? SeÃ§im sonrasÄ± 1 Nisan Pazartesi resmi tatil oldu mu?

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacak. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edecek.

OY KULLANMA SAATLERİ

Tüm Türkiye sandık başına giderek oy kullanacak. Oy kullanma saatleri 08:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek. Bazı illerde 07:00 – 16:00 arasında oy kullanılacak. Devlet okullarında oy kullanma işlemleri ve oy sayım işlemleri ilerleyen saatlere kadar sürecek. Saat 07:00 – 16:00 arasında oy kullanılacak iller; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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