16 Temmuz Hadi ipucu sorusu: 1992 yılında “Sakin Ol!” albümü ile çıkış yapan sanatçı kimdir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Müzik gecesi bugün 20:30’da!Bugünkü ipucu sevilen şarkıcılarından birisi ile ilgili. 1992 yılında “Sakin Ol!” albümü ile çıkış yapan bu sanatçı, 2016 yılında ise “Kırık Kalpler Albümü” isimli albümünü yayınlanmıştı. Sizce kimden bahsediyoruz?

16 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: SERTAP ERENER

Sertab Erener, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Koloratur soprano türündeki sesi sayesinde dikkat çekerek Sezen Aksu’nun yanında vokalistlik yapmaya başladı ve Aksu’nun desteğiyle çıkardığı albümlerle 1990’ların başında adını duyurdu. Klasik müzik eğitimi aldığı için pop müzik söylediği ilk zamanlarda zorlandı.