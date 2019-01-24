2019’da üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylara kaç gün kaldı?

Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlayacak merak ediliyor. Üç aylar için kandilleri bulundurması ile ayrı bir önem taşıyor. Mübarek üç ayların hemen ardından Ramazan Bayramı geliyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılında Ramazan başlangıcı, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor. Kadir Gecesi, 31 Mayıs 2019, Arefe günü, 3 Haziran 2019. Ramazan Bayramı 1. gün 4 Haziran 2019 Salı günü, Ramazan Bayramı 2. gün 5 Haziran 2019 Çarşamba günü, Ramazan Bayramı 3. gün 6 Haziran 2019 Perşembe günü.