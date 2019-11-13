26 Eylül’den sonra başvurular arttı, randevu verecek gün kalmadı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB), şirket ve kurumlara yönelik eğitimlerine hız verdi.

CAN VE MAL KAYBINI AZALTMAK İÇİN

26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra şirketler ve kurumlar çalışanlarına yönelik afete hazırlık eğitimlerine öncelik vermeye başladı. İstanbul’u etkileyecek olası yıkıcı bir depreme hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunmak, deprem sırasında can ve mal

kaybını azaltmak için halkın afet bilincini, yerel hazırlığı, ilk müdahale organizasyon ve becerilerini arttırmak amacıyla kurulan AHEB tarafından düzenlenen eğitimler, son aylarda vatandaşlardan olduğu kadar sivil toplum kuruluşları, belediye ve şirketlerden de büyük ilgi görüyor.

140 KURUM BAŞVURDU

Depremin ardından AHEB’e gelen yoğun talep sonucu bugüne dek 140 kurum, Afete Hazırlık ve Deprem Bilinci Eğitimleri için sıraya girdi. Belediyelere de hizmet veren birimin randevu verecek günü kalmadı. Söz konusu eğitimlerde Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu hatırlatılarak, riskleri en aza indirmek için alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veriliyor.

DEPREM SİMÜLASYON TIRI

Birim tarafından 1 Ocak ile 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen eğitimler kapsamında, 76 eğitmen yetiştirildi. Temel afet bilinci eğitimi ile 237 kişi bilgilendirildi. Deprem simülasyon TIR’ı etkinliğinde 36 günde toplam 13 bin 893 katılımcıya eğitim verildi. Kandilli Kampüsünde bulunan DepremPark’ı ziyaret eden 154 okuldan toplam 4 bin 600 öğrenciye ve 312 öğretmene ise deprem ve depreme hazırlık konularında uygulamalı eğitimler sunuldu. (AA)