29 Ekim töreninde tartışma yaratan görüntü!

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ve Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu.

HDP’Lİ AKAN İSTİKLÂL MARŞINA EŞLİK ETMEDİ

Protokol üyelerinin ve vatandaşların İstiklâl Marşı’nı okuması sırasında HDP’li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan’ın marşa eşlik etmemesi dikkati çekti.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. AA