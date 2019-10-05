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Son dakika haberi… AKP’den yeni ‘Yargı Paketi’ açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Kızılcahamam Kampı'nda "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak' dedi. Meclis'te görüşmeleri devam eden yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Görüşmeleri devam eden yargı paketinin uzlaşma ile geçmesini arzu ediyoruz" dedi.

20:29 -
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Son dakika haberi… AKP’den yeni ‘Yargı Paketi’ açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle;

“Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili düzenlemeler var.

“Adalet Bakanlığı yeni bir insan eylem planı üzerinde çalışıyor.

“Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.

“Kamp toplantısında göç konusunu tartıştık… Deprem konusunda alt yapı çalışmaları gözden geçirildi…

 

AYRINTILAR GELECEK….

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Son güncelleme: 20:37 05.10.2019
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