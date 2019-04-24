AKP’li milletvekili FETÖ itirafçısı çıktı! | Son dakika haberleri

AKP'li vekil Salim Çivitçioğlu'nun Çankırı Emniyeti tarafından 4 Eylül 2016 tarihinde “şüpheli” olarak ifadesi alındı. Polislerin “etkin pişmanlıktan” yararlanmak isteyip istemediğini sorduğu AKP'li vekil Çivitçioğlu, “Ben örgüt üyesi değilim. Bu kapsamda olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda bildiklerimin hepsini samimi olarak anlatmak istiyorum. Bu hususlar etkin pişmanlık olarak kabul edilecekse buna rızam vardır” diye yanıt verdi.

‘CEMAAT ARSAYA YURT YAPACAK'

Dershanelerin kapatılması sürecinde Muzaffer Vural, Levent Tuna ve Mükremin İçer'in AKP İl Başkanlığı'na geldiğini ifade eden AKP'li vekil Çivitçioğlu, “Ne il başkanlığım döneminde ne de sonrasında bu yapı ile hiçbir bağım olmamıştır” dedi. Çivitçioğlu, “Siz Kasım Akçakaya'yı telefonla arayıp arsa konusuyla ilgili ‘İdris Şahin Bey de yanımda bu arsadan çekileceksin, cemaat bu arsaya yurt yapacak biz bunlarla baş edemeyiz' dediniz mi?” sorusuna “Kasım Akçakaya ile böyle bir konuşma yapmadım” yanıtını verdi.