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Ankara seçim sonuçları 2019: Ankara’da da itiraz geldi, oylar yeniden sayılıyor! İşte Ankara ilçe seçim sonuçları…

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri geçtiğimiz Pazar düzenlenmişti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Ankara Belediye Başkanı CHP'nin adayı Mansur Yavaş seçildi. AKP'nin itirazı üzerine Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılması kararı verildi. İşte Ankara seçim sonuçları...

20:40 -
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Ankara seçim sonuçları 2019: Ankara’da da itiraz geldi, oylar yeniden sayılıyor! İşte Ankara ilçe seçim sonuçları…

Ankara seçim sonuçlarına göre CHP’li Mansur Yavaş açık ara seçimi kazandı. Seçimler yapıldıktan sonra 3 gün yasal olarak itiraz etme hakkı tanınıyor. AKP, YSK’ya itirazını bildirmesi sonucu Ankara’da oylar yeniden sayılıyor. Seçmenler ilçelerdeki son durumu merak ediyor. İşte Ankara’da ilçe ilçe seçim sonuçları…

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mansur Yavaş CHP CHP 1.662.183 % 50,93
Mehmet Özhaseki AK Parti AK Parti 1.537.694 % 47,12
Mesut Doğan Saadet Partisi Saadet Partisi 34.175 % 1,05
Haydar Yılmaz DSP DSP 9.698 % 0,30
Vatan Partisi Vatan Partisi 6.764 % 0,21
BTP BTP 5.573 % 0,17
TKP TKP 4.628 % 0,14
Diğer Diğer 2.761 % 0,08
SABİT TEKİN SABİT TEKİN 723 % 0,02
MEHMET HOŞOĞLU MEHMET HOŞOĞLU 612 % 0,02
MERİÇ MEYDAN MERİÇ MEYDAN 504 % 0,02
MEHMET CERİT MEHMET CERİT 440 % 0,01
RECEP GÖKYER RECEP GÖKYER 415 % 0,01

AKP tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca incelendi. Söz konusu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer Twitter'dan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

1- Anadolu Ajansı alenen manipülasyon yapmayı sürdürüyor. Ankara’da yeni bir karar alındığı ve 11 ilçede sayım yapıldığı haberi gerçek dışı. Sadece Polatlı’da geçersiz oyların sayımı sürüyor. Bala ve Çubuk’ta henüz itiraz talebi ile ilgili karar verilmedi.

2- Altındağ, Evren, Çamlıdere, Kızılcahamam, Keçiören, Pursaklar, Sincan ve Şereflikoçhisar’da geçersiz oyların yeniden sayımı itirazı kabul edildi ve sayımlar çoktan BİTTİ. Sonuç olarak Anadolu Ajansı’nın son dakika olarak verdiği bilgi doğru değil.

3- Ayaş, Akyurt, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Mamak, Nallıhan, Kalecik, Kahramankazan ve Yenimahalle Seçim Kurulları yapılan yeniden sayım itirazlarını REDDETTİ. Anadolu Ajansı yalan haber operasyonunu sürdürüyor.

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