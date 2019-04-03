Ankara seçim sonuçları 2019: Ankara’da da itiraz geldi, oylar yeniden sayılıyor! İşte Ankara ilçe seçim sonuçları…

Ankara seçim sonuçlarına göre CHP’li Mansur Yavaş açık ara seçimi kazandı. Seçimler yapıldıktan sonra 3 gün yasal olarak itiraz etme hakkı tanınıyor. AKP, YSK’ya itirazını bildirmesi sonucu Ankara’da oylar yeniden sayılıyor. Seçmenler ilçelerdeki son durumu merak ediyor. İşte Ankara’da ilçe ilçe seçim sonuçları…

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

AKP tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca incelendi. Söz konusu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer Twitter'dan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

1- Anadolu Ajansı alenen manipülasyon yapmayı sürdürüyor. Ankara’da yeni bir karar alındığı ve 11 ilçede sayım yapıldığı haberi gerçek dışı. Sadece Polatlı’da geçersiz oyların sayımı sürüyor. Bala ve Çubuk’ta henüz itiraz talebi ile ilgili karar verilmedi.

2- Altındağ, Evren, Çamlıdere, Kızılcahamam, Keçiören, Pursaklar, Sincan ve Şereflikoçhisar’da geçersiz oyların yeniden sayımı itirazı kabul edildi ve sayımlar çoktan BİTTİ. Sonuç olarak Anadolu Ajansı’nın son dakika olarak verdiği bilgi doğru değil.

3- Ayaş, Akyurt, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Mamak, Nallıhan, Kalecik, Kahramankazan ve Yenimahalle Seçim Kurulları yapılan yeniden sayım itirazlarını REDDETTİ. Anadolu Ajansı yalan haber operasyonunu sürdürüyor.