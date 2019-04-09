Ankara’da sokak köpeklerine katliam yapıldı!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent bölgesinde kendilerine gelen ihbarlar sonucu olay yerine giden hayvan severler korkunç bir tabloyla karşılaştı.

Olay yerindeki hayvan severlerin sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde birden fazla köpeğin zehirlenerek katledildiği ve birçoğunun da zehrin etkisiyle can çekiştiği görüldü.

Hayvan severlerin müdahalesiyle kurtarılan köpeklerin veteriner kliniklerine götürüldüğü belirtildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN OLAYA MÜDAHALE

Ankara’nın yeni Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan vahşi olaya belediyenin müdahale edeceğini belirtti. Yavaş, “Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.