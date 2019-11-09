Antalya’daki cinnet olayı: Yüklü miktarda borcu varmış!

Antalya’da 9 aydır işsiz olduğu öğrenilen ve yoksulluk yüzünden bunalıma girdiği değerlendirilen Selim Şimşek, 5 ve 9 yaşındaki iki çocuğu ile eşini öldürdükten sonra intihar etti. Katil babanın cesedinin yanında da 2 sayfalık bir mektup bulundu.

Baba Şimşek’in mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Selim Şimşek’in mektupta “Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

MÜDAHALE EDENLER TEDAVİ ALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olayla ilgili bilgi verdi. Mektup iddiasını basından takip ettiğini belirten Başkan Böcek “Bu olay gece saat 02:00 sıralarında itfaiye daire başkanlığımıza ve polise intikal etti. O saat itibariyle de müdahale edildi. Olay yerinde çalışan ekip de müşahade altına alındı.” dedi.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTEMEMİŞ!

Katil babanın aylardır işsiz olduğunu öğrendiklerini belirten Başkan Böcek “Bizim belediyemizden yardım talebinde bulunmadılar. Maddiyatla ilgili bir müracaat olmamış” diye konuştu.

KENDİSİ ERZURUM EŞİ KONYALI

Selim Şimşek’in aslen Erzurumlu, eşinin de Konyalı olduğunu belirten Başkan Böcek “Aileleri Antalya’ya geliyor” dedi.

EMLAKÇI KONUŞTU: ALACAKLILARI SÜREKLİ SIKIŞTIRIYORDU

Emlakçı Muharrem Şen, hayatını kaybeden babanın yüklü miktarda borcunun olduğunu ve alacaklılarının sürekli sıkıştırdığını belirterek, “Gece geç saatlerde intihar etmişler, sabah binadan kokular gelince bina sakinleri polise haber vermiş. Polisler de zehirleniyor hatta hemen binayı karantina altına aldılar. Bilgisayar işleri ile uğraşıyordu, çok borcu vardı, Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Orhan Demir ise “Sabah uyandığımızda bu üzücü olayı duyduk. Polis ekipleri şu anda başlarına ne geldiğini, zehirlenip-zehirlenmediklerini araştırıyor. Ekonomik sıkıntıları olduğunu biliyorduk. Erzurumlu olduğunu ve uzun süredir işsiz olduğunu biliyoruz. 17 bin nüfuslu bir mahalle burası o yüzden detaylı olarak tanıyamıyorum” dedi.