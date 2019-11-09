Antalya’daki korkunç olayda sır perdesi aralanıyor

Antalya’da gece saatlerinde aldığı ihbar üzerine bir eve giren polis, Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek’in (5) cansız bedenleri ile karşılaştı. Eve giren polis ve sağlık ekibi ile site yöneticisinin rahatsızlanması üzerine evde siyanür olabileceği ihtimali ile bina boşaltıldı ve olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çağrıldı.

‘YAPACAK BİR ŞEYİM YOK’

Ekiplerin evde yaptığı incelemede baba Selim Simşek’in bıraktığı bir mektup bulundu. Mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazan baba Şimşek’in, “Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

KİRASINI ÖDEYEMİYORDU

Mektubunda maddi sıkıntılarından bahseden baba Selim Şimşek’in işsiz olduğu, çevresine borçlandığı, uzun süredir ev kirası ve apartman aidatı gibi giderlerini de ödeyemeyen babanın bu nedenle bunalımda olduğu öğrenildi.

EŞİ ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin incelediği olayda Baba Şimşek’in önce eşi ve çocuklarını öldürdüğü daha sonrada hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

EVDE SİYANÜR BULGUSU

AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandı. Şimşek ailesinin cenazeleri inceleme tamamlandıktan sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

‘YANIK ETE BENZER KOKU GELİYORDU’

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen site yöneticisi Duygu Kozan, yaşananları anlattı. Kozan, şunları söyledi: “Saat 22.00 sıralarında binanın bahçesinde bir kişi dolaşıyordu. Ben de şüpheli gördüğüm için polise ihbarda bulundum.

Polis şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bu kişi Selim Şimşek’in kapısını çaldığını ancak haber alamadığını söyledi. O kişi binadan ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde polis beni aradı ve Selim Şimşek’in dairesinin önünde olduklarını ve içeri girmek istediklerini söyledi.

Polis çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiğimizde ise evden yanık ete benzer koku geliyordu. Görmek istemediğimi söyledim. Baba ve iki çocuğunun cesedi salonda, annenin cesedi ise banyodaydı. Kokudan rahatsız olduk.

Bizi tedbiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüler. Burada bütün giysi ve takılarımızı çıkardık. Solüsyonlu su ile bizi yıkadılar. Ben kontrollerin ardından taburcu olmak istediğimi söyledim. Evrakımı imzalayıp çıktım.