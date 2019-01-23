Apartmandaki kötü kokunun nedeni ortaya çıktı!

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1849/8 Sokak’taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, yaklaşık 5 gündür binada yayılan kötü kokudan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri gelen polis ekiplerine zemin katta oturan Ertuğrul Tekin'den de bir süredir haber alamadıklarını söyledi.

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ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bunun üzerine polis ekipleri, Tekin'in kapısını çaldı. Açan olmayınca, polis kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Daireye giren polis ekipleri, yatak odasında Tekin’in cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Tekin'in şüpheli ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Ertuğrul Tekin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekin'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA