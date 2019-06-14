Aranan teröristler listesindeki DHKP/C’li gizli sığınakta yakalandı

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri, terör örgütü Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) üyesi bazı şüphelilerle ilgili bilgi alınca harekete geçti. Şüphelilerin örgüt güdümünde yayın yaptığı belirtilen bir derginin Sultangazi'deki merkezinde olduğu iddiası üzerine düzenlenen baskında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve TEM operasyon timi de katıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği baskında, saat 11.00 sıralarında içeriye giren ekipler 1 kişiyi şüphe üzerine gözaltına aldı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

Binandaki bazı bölmelerin duvarlarının ve kapıların çelik malzemelerle gücendirildiğini gören TEM polisi detaylı arama yaptı. Çalışmada balkon ve oda arasında gizli bir bölme olduğu fark edildiği. Dışarıdan bakılınca kapısı fark edilmeyen bölümün duvarını kıran ekipler içeride biri kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden birinin İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan “Aranan teröristler listesi” “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı olduğu belirtildi. Aracı'nın ayrıca İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütü Kurma Veya Yönetme” suçu ile İstanbul Ağır Ceza Masasınca “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay cezası olduğu dile getirildi.

Baskın düzenlenen gizli bölmede çok sayıda dijital malzeme, yaşamsal aletler ve bir miktar para ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KRİPTOLU TALİMAT

Şüphelilerin işlemleri sürerken operasyon düzenlenen dergi üzerinden örgütün şifreli talimat yayınladığı iddia edildi.

Terör örgütünün yurtdışında bulunan yöneticilerinden alınan talimatların, farklı sayılarda şifreli olarak metropollerde hazır bekleyen örgüt elemanlarına, “Silahlı Propaganda Birlikleri” (SPB) üyelerine iletildiği öne sürüldü.