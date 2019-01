Ayşe teyzenin feryadı: “Böyle yaşamaktansa ölsek daha iyi”

"Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi olur, ölsek de kurtulsak" bu sözler Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yağmur yağdığında tavanı akan, içerisi dışarıdan soğuk sobası bile olmayan bir evde yaşamak zorunda kalan 73 yaşındaki Ayşe Nay'a ait. Biri engelli iki oğluyla birlikte içler acısı bir yaşam süren Ayşe teyzenin insani koşullarda yaşaması için başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş olmak üzere, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Tahsilli Mahallesi Muhtarı Resul Berk'e kadar herkesi göreve çağırıyoruz.

Yüreğir ilçesine bağlı Tahsille Mahallesi’nde geçen yıl eşini kaybettikten sonra biri engelli iki oğluyla birlikte iki odalı evde yaşam mücadelesi veren 73 yaşındaki Ayşe Nay, yağmur yağmasını hiç istemiyor. Evi bakımsız ve harabe olduğu için her yağmurda damı akıyor. Damın akmaması için kendince çözümler bulan yaşlı kadın, dama naylon çekmesine rağmen evin akmasını önleyemedi.

Yaşlı kadın ve oğulları gidecek başka bir yerleri olmadığı için damın her yeri akmasına rağmen bu evde yaşamaya devam ediyorlar. Odanın her tarafına leğen ve tencere koyarak yağmur sularının evini ıslatmaması için önlem alan Ayşe Nay’ın çabaları damın her tarafı aktığı için yetersiz kalıyor.

Yaşlı kadın, tek isteğinin evinin onarılması olduğunu belirterek, “Burada yaşamak çok zor oluyor. Ancak başka gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığında su olduğu gibi evin içinde. Kışın çok soğuk oluyor soba bile kuramadım. Devletten dul maaşı alıyorum sadece onunla geçinmeye çalışıyorum. Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi olur. Ölsek de kurtulsak” dedi.

ADANA (İHA)