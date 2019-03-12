Bahçeli’den MHP’den ayrılanlara çağrı…

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Karanlık odakların tekerine çomak sokuyorsunuz, kriz havarilerini şaşkına çeviriyorsunuz. Zillet ittifakı Yozgat’ta taban bulamaz. Beka için milli karar, Cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimiz ile omuz omuza yürüyoruz, ayrımız gayrımız yok. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanlar kozlarını oynuyor. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutulmak. Türkiye’yi geriye götürmek! Cumhur öldü mü ki? Kürdistan’dan bahsediyorlar..

BAHÇELİ’DEN İYİ PARTİLİLERE ÇAĞRI

İP’e gitmiş ancak pişmanlık duyan kardeşlerimize açık çağrımdır, zillete ortak olmayın, gelin helalleşelim. Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız..