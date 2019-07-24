Bakan Akar, KKTC’ye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, KKTC’ye yapacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşeceği belirtildi. Akar’a ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün eşlik edeceği bildirildi.

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Akar’ın ziyaretlerinin ardından beraberindeki heyetle Boğaz Şehitliği’ne gideceği ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret edeceği öğrenildi. DHA