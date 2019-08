Banyoda ölü bulunan yerleşik Alman’ın evinden iki not çıktı

Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak’taki Yosun 1 Apartmanı’nın 3. katında bulunan dairede yalnız oturan Alman Uwe Szramek’ten bir süredir haber alamayan komşuları bu sabah durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak Uwe Szramek’in evine girdi. Polis evin banyosunda Uwe Szramek’in cansız bedenini buldu. Yapılan incelemelerde Szramek’in vücudunun isle kaplı olduğu ve çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi.

‘BENİM ET ÇÖPE ATIYORSUNUZ EN GÜZEL’

Evde yapılan aramalarda, ‘Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok, belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel. Teşekkür ederim’ ile ‘Türkiye her şey için teşekkür ederim. Benim motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum’ yazılı 2 not bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen Uwe Szramek’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)