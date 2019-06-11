Başkan personele ateş püskürdü: Ot yolduracak işçi bulamıyoruz, tulum giyip ben çalışacağım

31 Mart’ta göreve gelen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP’li eski başkan Alaaddin Yılmaz döneminde işe alınan ve görev verilen personelle ilgili sıkıntı yaşamaya devam ettiğini açıkladı.

Yerel bir gazeteye konuşan Özcan belediyenin temel sorununun çalıştıracak eleman bulamamak olduğunu söyledi. Tanju Özcan’ın açıklamaları şöyle; “Bolu Belediyesi’nde bin 100 çalışanımız var. Ot biçecek 20 kişi bulamıyoruz. bizim temel sıkıntımız bu. Temizlik mişlerinde çalıştırılmak üzere alınmış ama açık havada çalışamam, tansiyonum var diye rapor alıyorlar. Görev yeri değişiklikleri yaptık. 7-8 kişi ‘psikolojim bozuldu’ diye rapor almış.”

“ÜRETMEYE ALIŞMAMIŞIZ”

“Belediyede 59 tane teknik arkadaşımız var. Harita mühendisi, çevre mühendisi, mimar gibi. Ama biz bütün projelerimizi dışarıya yaptırıyoruz. Üretmeye alışmamışız. Bütün birim müdürleri ‘çalışan sayımız nüfusumuza göre çok’ diyor. Ama özele indiğinizde, her birimle ayrı ayrı konuştuğunuzda, ‘şu işi de yapmanızı istiyorum’ dediğinizde ‘elemanım yok’ diyor. Burada liyakata hiç önem verilmemiş. Hiç ilgisi olmayan kişiler hiç ilgisi olmayan birimlerde çalışıyor. Bir de her şeyi dışarıdan temin etmeye, satın almaya, dışarıdaki insanlara yaptırmaya alıştırılmış buradaki personel. “

“ELEKTRİKÇİ VEZNEDARLIK YAPIYOR”

“Müdürlerimin bir bölümünü Eskişehir’e gönderdim. Oradan çok etkilenerek döndüler. Gördüler ki Eskişehir Belediyesi üreten belediyeciliğin örneği. Ama biz basit bir ferforjeyi bile kendimiz kaynatamayacak haldeyiz. Bunları üzülerek söylüyorum. Partk bahçelerde bir fırın yapılmış. Ciddi paralar harcanmış ama bir tane elektrikçi oarada olmadığı için çalıştırılamıyor. Belediye bünyesine bakıyorsunuz birçok elektrikçi var. Veznedar olarak çalışan elektrikçi var, şoför olarak çalışan elektrikçi var. ama biz park bahçelere bir tane elektrikçi bulamıyoruz. değiştirmeye kalktığınızda ‘beni sürmek için yaptı’ diyor.”

“İŞ BEĞENMİYORLAR”

“3 tane proje kapsamında 6 aylık sürelerde 367 İŞKUR personeli gelmiş. Ama bu 367 kişinin kabaca 150’si temizlik ve park bahçelerde çalışıyor. Tamamı temizlik ve park bahçelerde çalıştırılmak üzere alınmış. 210 kadarı belediyede çalışıyor. Mali hizmetlere, yazı işlerine, fen işlerine ‘git otur’ demişler. ‘Ben ne iş olsa yaparım’ diye gelmiş ama kendisine verilen işi beğenmiyor. Temizlik işlerinde çalışmak ayıp değil. Herkes masa başında çalışamaz. Bu hizmet işlerini birilerinin yapması lazım. Bu arkadaşların önyargılarını kırmak için önümüzdeki günlerde tulum giyip işçilerle taş döşeyeceğim. Bunu yapmamız lazım.”