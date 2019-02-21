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Başkent’te ‘Piston’ operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri “Piston" operasyonunda çalınan ve motor ve şasi numaraları değiştirilen 9 araç ele geçirdi.

22:10 -
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yürütülen soruşturma kapsamında “kopyalama/change” yaparak motor ve şasi numaraları değiştirilen değişik marka ve modelde 9 araç ele geçirildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı görevlilerince araçlar üzerinde inceleme yapıldı.

FOTO: İHA- ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OTO HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, DÜZENLEDİKLERİ “PİSTON” OPERASYONUNDA ÇALINAN VE MOTOR VE ŞASİ NUMARALARI DEĞİŞTİRİLEN 9 ARAÇ ELE GEÇİRDİ.

Liderliğini Ali A.’nın yaptığı tespit edilen çetenin biri kadın 12 üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklanma talebiyle, 2'si ise adli kontrol şartıyla adliyeye sevk edildi. Zanlıların tümü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların çalıntı araçları “change” yaptıktan sonra aralarında “Piston hazır mı?” şeklinde şifreledikleri öğrenildi.

Ankara'da geçen yıl haftada ortalama 15 araç çalınırken, bu sayı 5'e geriledi.  İHA

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Son güncelleme: android-time 22:38 21.02.2019
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