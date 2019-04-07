Bıçakladığı kız kardeşini öldürdü, anne babasını yaraladı

Olay, gece saatlerinde Aşağıkayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Muhammet Berzo, babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo’yu bıçakladı, kendisi de çıkan arbedede yaralandı. Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne-baba ve şüpheli Yahya Muhammet Berzo ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden anne Fahriye Gamber’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.