Bizimle masaya oturmazlarsa atları salarız!

Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, basına açıklamalarda bulundu. Ünal yaptığı açıklamada İBB'ye tepki göstererek meseleyi beraber çözmeleri gerektiğini belirtti.

‘AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAĞIZ!'



Adalarda kullanıma sokulması planlanan elektrikli araçların kullanılmasına sıcak bakmadıklarını belirten Ünal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Bu alanı boşaltmayacağız. Ne ilçe ne de Büyükşehir Belediyesinden yetkili gelmedi. Ben 15 gün önce 3 aylık çalışma raporumu büyükşehirin sekreteryasına bıraktım. Dedim ki, bu meseleyi beraber çözelim. Biz 3 ay çalışmayacağız. Kaçak ahırların yıkıldığını varsayalım.

*Biz 1500 – 1600 ata nasıl bakacağız. En az 800 tanesi kaçak diye nitelendirilen ahırlarda yaşıyor. Biz ne yapacağız? Ya Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri gelir bu meseleyi çözer, ‘hayır biz çözüme yaklaşmayacağız' diyorlarsa, ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız.

*Tüm atların da yularlarını alıp adaya serbest şekilde bırakacağız.

İBB GENEL SEKRETERİ’YLE GÖRÜŞECEKLER

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, bugün saat 15.00’de İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile görüşeceklerini belirtti.

FAYTON TOPLANMA YERLERİ TEMİZLENDİ



Öte yandan, Adalar’da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada’daki faytonların toplanma alanı gece saatlerinde boşaltıldı.



Faytoncular atlarını ahırlara götürürken, toplanma alanında beş fayton bırakıldı.

Büyükada’ya dün gelen çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ederken, faytonların toplanma alanına giden yollar polis tarafından bariyerlerle kapatıldı. İBB’ye ait temizlik aracı sabah saatlerinde Büyükada’daki faytonların toplanma alanına geldi. Ekipler alanı ve çevresini temizledi. (DHA)