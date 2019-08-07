Borcunu ödemeyen şahsın restoranında bomba patlattılar!

Olay öğle saatlerinde Sapanca Gölü´nün Kartepe mevkindeki bir restorantta meydana geldi.

2 kişi restorana gelerek, iş yeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Kameriye patlama sonrası yerle bir oldu.

İKİ ÇALIŞAN YARALANDI

Patlama sonrası birisi Suriye diğeri Afganistan uyruklu iki restoran çalışanı da yaralandı. Suriye uyruklu gencin patlamanın şiddetiyle 10 metre savrularak yere düştüğü, düşmenin etkisiyle vücudunda kırıklar oluştuğu, Afgan uyruklu gencin ise patlamanın gürültüsünden etkilendiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BOMBA YERLEŞTİRMİŞMER

Öte yandan tesiste daha önce de el yapımı bomba düzeneğinin bulunduğu, işçiler tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan ikili, polis tarafından yakalandı.

(DHA-İHA)