CHP Ozan Arif’in adını parka vermek istedi, MHP karşı çıktı

Türk dünyasının ve Ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif (Arif Şirin), 13 Şubat'ta yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Samsun’un Atakum ilçe Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk toplantısında Ozan Arif’in isminin bir parka verilmesini tartıştı.

CHP TEKLİF ETTİ, AKP KABUL ETTİ MHP REDDETTİ

Belediye meclisin CHP’li üyeleri Ayhan Ayvaz ve Yusuf Erden, Atakum'a bağlı Esenevler Mahallesi'ndeki bir parka Ozan Arif’in isminin verilmesi önerisinde bulundu. Önergeye MHP'li Meclis üyesi Murat Talu sert tepki gösterdi. Talu, “MHP olarak parka verilecek olan Ozan Arif'in isminin çıkarılmasını istiyoruz. Bunun siyasi bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Genel Başkanımıza ve camiamıza hakaret eden bir insanın parka isminin verilmesi hoşumuza gitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden bir insanın ismi parka verilmek istense siz kabul eder misiniz? Ben şahsen kabul etmem” diye konuştu.

BAŞKAN DEVECİ: HASSASİYETİNİZİ ANLIYORUM

Atakum’un CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci tartışmaya müdahale ederek, “Ben hassasiyetinizi anlıyorum. Biz Ozan Arif'in ismini milliyetçi ruhuyla, sanatçı ruhuyla Anadolu kültürünü aktardığı için yaşatılmasını istiyoruz. Sizin de böyle kabul etmenizi diliyorum. Ama bu hassasiyet doğru bir hassasiyet” diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Ozan Arif’in adının bir parka verilmesi CHP ve AKP’li üyelerin kabul oylarıyla komisyona havale edilirken, MHP üyeler ret oyu verdi.

OZAN ARİF VE BAHÇELİ DAVALIK OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin ile ilgili geçtiğimiz yıllarda birçok kez davalık olmuştu.

OZAN ARİF KİMDİR?

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yükselen (Hapu) köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı.