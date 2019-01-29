CHP’den Tunç Soyer açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. Seçim güvenliği çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini bildiren Öztrak, “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız tespitlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. Seçimi CHP kazanıyor, milletin iş birliği kazanıyor, tek bir oyun dahi ziyan olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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“KİMSE BİZDEN NİYET OKUMAMIZI BEKLEMESİN”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, HDP’nin 3 büyükşehirden aday çıkarmamasının CHP – İYİ Parti işbirliğine destek olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine, “Bizim kiminle işbirliği yaptığımız, kiminle ittifak yaptığımız genel başkanlarımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse bizden niyet okumamızı beklemesin. Bir yerlerden ‘ben aday çıkarmıyorum' diyorsa bir parti bu onun kendi iç işidir. CHP ile İYİ Parti Milli bir işbirliği gerçekleştirmiştir. Şimdi bu işbirliğinin sandıkta çok büyük bir milli mutabakata dönmesini bekliyoruz. bu çerçevede başta AK Parti'ye oy verenler olmak üzere MHP'nin de HDP'nin de diğer tüm partilere oy veren seçmenlerin oylarına talibiz. 57 milyon seçmenin tamamının oyuna talibiz” açıklamasında bulundu.

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TUNÇ SOYER’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

İzmir adayı Tunç Soyer’e yönelik eleştirilerin sorulması üzerine Öztrak, “Tunç Soyer İzmir’de çok ciddi heyecan oluşturan, tüm İzmirlileri kucaklamaya hazır olan İzmir'in hiçbir ilçesi arasında ayrım yapmadan İzmir'de dünyanın en gelişmiş yaşam standartlarını gerçekleştirebilecek bir kadroyla harekete geçiyor. İzmirliler de bunu görmüş vaziyette. İktidarın telaşı da bundan. Yani insanların geçmişine, babasına, sülalesine bakıp buradan bir husumet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin ta kendisidir” değerlendirmesinde bulundu.

KAFTANCIOĞLU’NUN İSTİFASI

Aday listesinin açıklanmasının ardından parti içerisinde bazı itirazların olduğu bazı ilçelerde istifaların yaşandığı ve Canan Kaftancıoğlu'nun da istifasının olduğunun sorulması üzerine, şunları kaydetti:

“Bunlar bizim partimizin iç işleri. Her partide aday belirleme sürecinde bu tür gelişmeler olur. Biz bunları kendi içimizde değerlendiriyoruz. Biz bunları kamuoyu önünde tartışıp milletin gerçek dertlerinin sıkıntılarının unutulmasını istemiyoruz. Bunlar bizim kendi iç işlerimiz. Bu iç işlerimizle ilgili açıklanabilecek gelişmeler olduğunda sizlere duyururuz.”

Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı ile ilgili soruya Öztrak, “Bu bizim iç işimiz yetkili kurullarımızda inceliyoruz. İnceleme sonuçlandığında ne olduğunu sizlerle paylaşırız” dedi.

Parti Meclisi toplantısının tarihinin henüz daha belli olmadığını bildiren Öztrak, bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta içinde olabileceğini ifade etti. İHA