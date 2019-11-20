CHP’li başkanın İller Bankası isyanı

Her ay devletin belediyelere gönderdiği ödenekten kesilen paralar yetmeyince İller Bankası Hacıbektaş belediyesinden üste para talep etti.

Geçtiğimiz aylarda bankanın talep ettiği parayı yatıran Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, havaların soğumasıyla gelirlerin düşmesi üzerine zor durumda kaldıklarını söyledi.

GELEN PARA BORÇLARA GİDİYOR

Belediye için İller bankasına her ay 300 bin lira ödenek geldiğini dile getiren Başkan Altıok, “Bunun yüzde 40'ını yani 120 bin lirasını İller Bankası alacağına karşılık olarak kesiliyor. Kalan 180 bin lira ise SGK ve Maliye borçlarına kesiliyor” diye konuştu.

“İLLER BANKASI BUNU SADECE BİZE YAPIYOR”

Borçların 2018 yılında belediyeye bildirilmeden yapılandırılarak kesilmeye başlandığını belirten Belediye Başkan Altıok, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Yani paranın tamamı borçlarımıza karşılık olarak kesiliyor. İller Bankasının kestiği para sanırım yetmiyor ve her ay bizden üste para istiyorlar. Önce 32 bin lira istediler gönderdik, ardından 5 bin lira istediler. Onuda gönderdik. Ancak bu sonuncusu ağır oldu. Bizden bu ay 42 bin 700 lira para istiyorlar. Yani bırakın bize para vermeyi artık deniyor ki, artık bize para göndereceksiniz. Biraz araştırma yaptım. İller Bankası bunu sadece bize yapıyor”

“KİŞİ BAŞINA 12 BİN 500 LİRA BORÇ DÜŞÜYOR”

7 aydır belediye personelinin maaşlarını kendi öz kaynaklarından ödediklerini söyleyen Başkan Yoldaş Altıok, “Kişi başına 12 bin 500 lira borç düşüyor. Türkiye birincisiyiz. 280 bin lira aylık personel giderimiz var. Biz bu şekilde 7 aydır maaş ödüyoruz ve piyasaya olan 1 milyon liralık borcumuzu da ödedik. Bunları kendi öz kaynaklarımızla yaptık.” dedi.

Altıok sözlerini şöyle sürdürdü “Ancak kış aylarında gelirimiz düştüğü için maaşlarımızı da ödeyemez duruma geldik. SGK'ya olan borcumuz 20 yıl boyunca ödenmediği için 32 milyon lira olmuş. Maliyeye 5 milyon lira borcumuz var. Belediyenin böyle bir mali yapıya sahip olmasına ve borç ödeyemeyeceğini bildikleri halde İller Bankası 60 milyonluk projeye onay vermiş ve belediye borçlandırılmış. Bu durum Hacıbektaş Belediyesinin elini kolunu bağlamak için yapılan bir operasyon da olabilir. Çünkü 10 yıllık gelirimize ipotek konulmuş. Biz böyle bir durumda maaş mı ödeyeceğiz, kendi ihtiyaçlarımızı mı gidereceğiz, yatırım mı yapacağız yoksa İller Bankasına para mı göndereceğiz. Elimiz kolumuz bağlandı”