CHP’li Tunç Soyer: Yarın ilk işim en az oy aldığım mahallelere gitmek

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybeci ile yarışan ve resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda açıklama yaptı. İzmir’in iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullandığını söyleyen Tunç Soyer, şöyle dedi:

“İzmir birlik beraberlikten yana oyunu kullanmıştır. İzmir her türlü haksızlığa ‘hayır’ demiştir. Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı; biz tohumduk, bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ana olacak. Bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiç kimseyi ayırmayacak ve üvey evlat muamelesi yapmayacak. İzmir, Türkiye’de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Sevginin, bir aradalığın dilinin mümkün olduğunu gösterdi. Bu nedenle de İzmir’e teşekkür ediyorum. Yarından itibaren yoksullukla, işsizlikle mücadeleye başlayacağız. Refahı daha adil paylaştırmak için canla, başla, çalışacağız.”

‘EN AZ OY ALDIĞIM MAHALLELERE GİDECEĞİM’

Tunç Soyer, gazetecilerin ‘Aldığınız oy oranını başarılı buluyor musunuz?’ sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Büyükşehir belediyeleri arasında alınan en yüksek oy. Millet İttifakı’yla birlikte aldık. Bu gurur duyulacak bir başarı. Bu İzmirlilerin başarısı, herkesin payı var. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım. Yarın yapacağım ilk iş, en az oy aldığım mahalleye gidip, içlerinin rahat olmasını söyleyeceğim. Onların da belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim.”

‘HALK HİZMETTEN YANA OY KULLANDI’

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise kesin olmayan sonuçlara göre adayları Tunç Soyer’in İzmir’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

“Ben kendisini bir İzmirli olarak, bir CHP’li olarak kutluyorum, tebrik ediyorum. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha demokrasinin, Cumhuriyetin, barışın, umudun başkenti olduğunu bir kez daha göstermiştir. İzmirliler tercihlerini ranttan yana değil halka hizmetten yana bir kez daha kullanmıştır. İzmir duruşunu göstermiştir.”

Yücel, “Siyaset bir iddia işidir. Bizim iddiamız yaşadığımız şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu iddiamızı aldığımız seçimlerle devam ettiriyoruz” dedi.

Tunç Soyer, basın toplantısının ardından Alsancak Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalara katıldı. Buraya ellerinde Türk bayraklarıyla gelen partililer, zeybek oynadı.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA ZEYBEKLE KARŞILANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tunç Soyer, partisinin il binasında yaptığı basın toplantısından sonra Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Burada zeybek oynayan ve partililer tarafından karşılanan Tunç Soyer’e sevgi gösterilerinde bulunuldu. Meydanda ilk olarak İl Başkanı Deniz Yücel konuştu. İzmir’in yeni kaptanını seçtiğini söyleyen Deniz Yücel, “İzmir bir kez daha umudun başkenti olduğunu gösterdi. Ranttan yana değil, halka hizmet belediyeciliğine oy verdi. Tunç Soyer ‘ben bu kenti aşkla yöneteceğim’ dedi. Değerli İzmirliler Tunç Soyer’i bağrına bastı. Destekleyen desteklemeyen tüm İzmirlilere şükranlarımı sunuyorum. Tunç Soyer hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘KARŞIYAKA’DAN YÜZDE 74’ÜN SELAMINI GETİRDİM’

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamaya resmi olmayan sonuçlara göre Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen CHP’li Cemil Tugay da katıldı. Karşıyaka’dan kendilerine oy veren yüzde 74’ün selamı getirdiğini söyleyen Cemil Tugay, şöyle dedi:

“Hepsi Tunç Başkanıma selam söyledi. İzmir’e selam söyledi. Biz biriz, birlikteyiz. Büyük Atatürk söz veriyoruz sana İzmir’i, dünyanın en güzel kenti yapacağız hep beraber. İzmir, Türkiye’de büyükşehirler arasında en çok oyu olan kent oldu. İzmir hem kendi rekorunu kırdı, hem Türkiye rekoru kırdı. İzmirlilerin eline sağlık. İzmirliler ile gurur duyuyorum. Hayatımın en büyük gururu İzmirli olmak. Her bir İzmirli’nin bu kentte gurur duyacağı bir kent yaratacağız. Bunu hep birlikte yaratacağız. Bu rekor birlik ve beraberliğe verilen oyun rekorudur. İzmir birlik ve beraberlikten yana oy kullandı. Bizi gömmeye çalıştılar. Unuttukları bir şey vardı. Bizler tohumuz bir gider bin geliriz. Nafile gömdükçe daha çok geliriz.”

‘TÜRKİYE’DE YENİ BİR SAYFA AÇIYOR’

Yarından itibaren Türkiye’de yeni bir sayfa açılacağını belirten Soyer ise “Türkiye yepyeni bir güne, bahara uyanıyor. Göreceksiniz İzmir’den başlayan büyük değişim bütün Türkiye’yi arkasına alacak ve başka dünyaya taşıyacak. Türkiye’de siyasetin dilini değişmesine dair bir mesajdır, İzmir’deki mesaj. Bıktık usandık. Bize sürekli parmak gösterilmesinden çemkirilmesinden bıktık usandık. Çok daha iyi bir dile sevgiyle saygıyla konuşan dile layığız. İzmir bütün Türkiye’ye bunu gösterdi. İzmir bunun öncülüğünü yapacak. İzmir’de iki büyük hedefimiz var. İzmir’in refahını büyüteceğiz. İkinci olarak büyüttüğümüz refahı kentin yukarı mahallerine arka sokaklarına adil dağıtacağız. Gültepe’ye gideceğiz, Kadifekale’ye gideceğiz. Buca’ya gideceğiz. Bayraklı’nın sokaklarına gideceğiz. Yarından itibaren yoksulluk ve işsizlikle mücadelemiz başlayacak. Göreceksiniz işsiz genç, aşsız ev bırakmamak için canla başla çalışacağız. Bu can İzmir’e feda olsun” dedi.

Umut KARAKOYUN, Taylan YILDIRIM, Halil İbrahim KARABIYIK, Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)