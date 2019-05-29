Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’liler sordu, MHP’li başkan, AKP döneminin dudak uçuklatan borcunu açıkladı

31 Mart seçimlerinde Erzincan Belediyesi’nin yeni başkanı MHP’li Bekir Aksun olmuş ve görevi AKP'li Cemalettin Başsoy'dan devralmıştı. CHP'li meclis üyeleri, verdikleri önergeyle Erzincan Belediyesi’nin borç durumunu sordu. MHP'li başkan Aksun, Erzincan Belediyesi’nin borcunun 290 Milyon 954 Bin 310 TL olduğunu açıklayarak incelemelerin sürdüğü bilgisini verdi. CHP'li encümen Çağdaş Baydaş, kayıtlara geçmeyen borçlar olduğunu belirterek, "Sanırım 350 milyon lira civarında bir borç var" dedi.

İsmail AKDUMAN
11:12 -
Haberler Gündem
CHP’liler sordu, MHP’li başkan, AKP döneminin dudak uçuklatan borcunu açıkladı

Erzincan Belediyesi Meclis toplantısında CHP’li üyeler önerge vererek belediyenin toplam borcunun ne kadar olduğunu, çalışan personel sayısını, danışman sayısını, belediyeye ait şirket sayısını ve bu şirketlerin hissedarlarını, sermayesini, personel sayısını, maaşlarını sordu. Önergede ayrıca kurumun borçlarının tespit edilerek açıklanması istendi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun

BAŞKAN AYRINTILI BORÇ LİSTESİNİ VERDİ

Verilen önergeden sonra MHP’li Başkan Bekir Aksun, AKP’li Cemalettin Başsoy döneminin belediye borç listesini hazırlattı. Meclis üyelerine dağıtılan listede merkeze bağlanan belde belediyelerle birlikte Erzincan Belediyesi’nin borcunun 290 Milyon 954 Bin 310 TL olduğu ortaya çıktı.

BORÇ DAHA FAZLA

CHP Encümeni Çağdaş Baydaş, diğer konularda yapılmasını istedikleri araştırmaların henüz tamamlanmadığını belirterek, “AKP dönemine ait borç ve personel durumunu öğrenmek istedik. Bankamatik memurlarının tespit edilmesini istedik. Şimdilik borç açıklaması yapıldı. Ancak yanlış hesap edilen faiz miktarları var. Piyasaya olan yeni borçlar çıkıyor. Sanırım belediyenin 350 milyon lira civarında borcu var” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: android-time 12:35 29.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more