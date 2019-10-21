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Çocukların kavgasına büyükler de karıştı! Çok sayıda yaralı var

Pendik'te site içerisinde çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

23:20 -
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Çocukların kavgasına büyükler de karıştı! Çok sayıda yaralı var

Olay, Pendik ilçesi Yenişehir mahallesindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bahçede oyun oynayan çocuklar arasında çıkan tartışmaya büyükler de karışınca tartışma büyüdü. Site yöneticisinin yardımcısı olan Tuncay Ç. ve Hikmet B.’nin aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

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ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALINDI

Kavgada Tuncay Ç. bacağından vurulurken, Cihan Ç., Ömer A., Mustafa A. ve Birkan K. bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kontrolü sağlarken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesine ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

kavga Manisa Marmara Üniversitesi Polis Sağlık
Son güncelleme: 23:21 21.10.2019
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