Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cuma namazı saatleri | Cuma saati kaçta? İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma saatleri

Cuma namazı heyecanı başladı. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Bu mübarek günde camileri dolduracak olan müslümanlar "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor. Peki ezan kaçta okunuyor? İşte 31 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve şehir şehir cuma namazı saatleri...

10:16 -
Haberler Gündem
Cuma namazı saatleri | Cuma saati kaçta? İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma saatleri

Tüm Türkiye mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. İşte 31 Mayıs Cuma saatleri…

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:07
Ankara: 12:51
İzmir: 13:14
Bursa: 13:06
Edirne: 13:16
Eskişehir: 13:01
Samsun: 12:37
Trabzon: 12:24
Gaziantep: 12:33

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)

Son güncelleme: android-time 10:33 31.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more