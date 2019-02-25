Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Karpat için düzenlenen törende konuştu

“HOCAMIZ ÜLKESİYLE BAĞINI DA HİÇBİR ZAMAN KOPARTMAMIŞTIR”

İstanbul’da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika’da tırmandığının altını çizen Erdoğan, “Değerli hocamız ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları eserleri hep Osmanlı eserleridir. Hocamız hayatının tamamını kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha soğuk kanlı ve gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerinin üzerinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır.”

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz Kemal Karpat hocamızın Osmanlı’dan başlayıp Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz. Keşke kendisine rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız birikimi, analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.”