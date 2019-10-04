Deprem uzmanından uyarı: İzmir, İstanbul’dan çok daha riskli

Mühendislik Jeolojisi Derneğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu (MÜHJEO 2019), Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Sempozyumun açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Karagüzel, jeoloji alanında çalışmalar yapan sempozyum katılımcısı akademisyenler, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, özel sektörden firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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“İZMİR’DE AKTİF FAYLARIN DURUMUNA BAKILDIĞINDA İSTANBUL’DAN ÇOK DAHA RİSKLİ”

Açıklamasında 30 yıl içerisinde Marmara Denizi'nde büyük bir depremin kaçınılmaz olarak göründüğünü de öne süren Japonya Okinawa eyaleti Ryukyus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aydan, “İstanbul'da dediğimiz şu 7.2 ile 7.5 arası bir deprem 30 sene içerisinde olacağı söyleniyor. Bunlar istatiksel değerler bazen 10 sene geçer belki 10 sene evvel olabilir. İstanbul'da böyle bir depremin olması kaçınılmaz yani İstanbul demeyeceğim Marmara denizinde böyle bir depremin olması kaçınılmaz. Bu İstanbul'da oluşabilecek deprem yüklerine karşı yapıların yani sağlıklı olmaması halinde tabi göçme riski oldukça yüksek. Bir diğer önemli konu İstanbul Baktığımız zaman Marmara denizinde fay ve İstanbul'a 10-15, 20 kilometre uzaklıkta fakat İzmir'de aktif fayların durumuna bakıldığında İstanbul'dan çok daha riskli. Mesela İzmir'in içinden iki tane büyük fay geçiyor. Bunlardan bir tanesi Balçova fayı fayı diğeri de Doğanbey fayı ve bu Balçova fayı 6.8 civarında Doğanbey fayı da yaklaşık 7 büyüklüğünde bir deprem meydana getirme ihtimali yüksek” diye konuştu.

İHA