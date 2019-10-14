Düşen kentlerde teröristlerin iğrenç planı!

6’ncı gününe girilen Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn kent merkezleri teröristlerden temizlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iki kentin düştüğünü “Şu ana kadar faaliyetler Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla kahramanlığıyla çok şükür devam ediyor. Tel Abyad, Resulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolüyle ilgili çalışmalar devam ediyor” sözleriyle duyurdu.

HAİNLERDEN İĞRENÇ TUZAK!

İki kentte de TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının ‘arama-tarama ve temizlik’ faaliyetleri sürüyor. Ancak sivillerin arasına karışan teröristlerin zaman zaman Mehmetçik ve SMO askerleri ile çatışmaya girdiği belirtiliyor.

KUTSAL MEKANLARI TERÖR YUVASI YAPMIŞLAR!

YPG’li teröristlerin kentlerdeki kilise ve cami gibi kutsal mekanları bombalarla doldurdukları ve buraları ‘gizli üs’ yaptıkları ortaya çıktı.

Mehmetçiği korunması için büyük hassasiyet gösterdiği kutsal mekanları yuva yapan teröristlerin, buraları ‘vurdurmaya’ çalışarak da uluslararası kamuoyuna karşı kara propaganda yapmayı amaçlıkları gözlendi.

Tüm bu tuzaklara rağmen Mehmetçiğin ve SMO unsurlarının kentlerdeki temizlik faaliyetleri sürüyor.

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