Duvara yazı yazan genel müdür yardımcısı çıktı!

Mansur Yavaş, Sincan ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Burada Sincanlılarla bir araya gelen Yavaş, Ankara'da duvara ‘Her biji Mansur’ yazan kişinin yakalandığını ve kim olduğunu açıkladı. Yavaş yaptığı açıklamada, “1 Nisan’da halk adına hepsinin hesabını soracağım” dedi.

Yavaş'ın açıklamasından satır başları şöyle:

“TEMİZİ BUYSA”

“Ankaralı kararını vermiş bizi bir beş yıl deneyecek. Bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Rakibimle ilgili hiçbir şey söylemiyorum, hatalı olan projelerini eleştiriyorum. Adaylığım kesinleşince uyduruk haberlere başladılar. Önce Makedonyalı dediler. Sonra, 40 bin taksiciyi Kızılay’a sokmayacakmışım. Oysa Ankara’da 7 bin taksici var. Nasıl sokmuyorum 40 bin taksiciyi Kızılay’a? Rakibim ilk aday olduğunda temiz siyaset yapacağını söyledi. Temizi buysa Allah korusun pisi nasıldır? Gittiler, duvarlara yazı yazdılar, ‘Yavaş Yavaş Devrim' diye. Yakaladık. 20 bin PKK’lı işe alacaklar dediler. Bu kadar PKK'lı varsa zaten vay halimize. İnsan bunları söylerken biraz utanır. İnsan biraz geçmişine bakar.”

“DUVARA YAZI YAZAN KİM?”

“Teröriste, gerilla diyen biz değiliz. Şehitlere neden öldükleri belli değil diyen de biz değiliz. Pensilvanya’ya insanları götüren biz değiliz. Ara açıldıkça iftiralar da artıyor. Aradaki fark 11 puan oldu. Kapatmaya imkanları yok. Şimdi yine 2-3 ay önceki gazete haberini gündeme getiriyorlar. Mal varlığını açıklayan tek aday benim. Hodri meydan sen de açıkla. Kaç yıldır devlet memurusun, gelirin bellidir. En son duvara ‘Her biji Mansur’ yazdılar. Yakalandı., kim çıktı? Belediyenin bir şirketinde genel müdür yardımcısı. 1 Nisan’da halk adına hepsinin hesabını soracağım.”