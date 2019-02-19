Ekrem İmamoğlu AKP standını ziyaret etti

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi Esenler’de çalışmalar yürüten Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla hayat pahalılığı üzerine sohbet eden İmamoğlu, sorunun çözümü için yerel seçimlerde destek istedi. Pazar ziyaretinin ardından semt esnafını da ziyaret eden İmamoğlu, bir restorana girerek döner kesti.

Daha sonra Esenler Meydanı’na geçen İmamoğlu, burada bulanan AKP’nin seçim standına uğrayarak yerel seçimlerde başarılar diledi.

AKP standının ardından Saadet Partisi’nin de standını ziyaret eden İmamoğlu, burada bulunan partililerle tokalaşarak, başarılar diledi. DHA