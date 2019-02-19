Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ekrem İmamoğlu AKP standını ziyaret etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Meydanı'ndaki AKP ve Saadet Partisi seçim stantlarını ziyaret etti.

18:41 -
Haberler Gündem

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi Esenler’de çalışmalar yürüten Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla hayat pahalılığı üzerine sohbet eden İmamoğlu, sorunun çözümü için yerel seçimlerde destek istedi. Pazar ziyaretinin ardından semt esnafını da ziyaret eden İmamoğlu, bir restorana girerek döner kesti.

DHA

Daha sonra Esenler Meydanı’na geçen İmamoğlu, burada bulanan AKP’nin seçim standına uğrayarak yerel seçimlerde başarılar diledi.

DHA

AKP standının ardından Saadet Partisi’nin de standını ziyaret eden İmamoğlu, burada bulunan partililerle tokalaşarak, başarılar diledi. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:08 19.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more