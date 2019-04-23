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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş doğrusunu yaptılar | Son dakika haberleri

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini AKP'den devralan Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, çok doğru bir hareket yaparak Atatürk'ü baş köşeye aldılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fotoğrafını kaldırmadılar.

11:25 -
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş doğrusunu yaptılar | Son dakika haberleri

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, her yıl olduğu gibi 2014 yılındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde de makam koltuğunu çocuklara bırakmıştı.

FOTO: DEPOPHOTOS

O gün çekilen fotoğrafta makam koltuğunun tam arkasında Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi bulunuyordu.

Ancak, Gökçek’in görevinden istifa ettirilmesiyle makamı alan Mustafa Tuna, oda da değişiklikler yaparak Atatürk fotoğrafını kaldırıp yerine Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın portrelerini asmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, belediyede düzenlenen törenle Mustafa Tuna’dan görevi devraldığı gün çekilen fotoğrafta ise
Atatürk’ün geri geldiği Erdoğan’ın fotoğrafının da aynen korunduğu görüldü.

FOTO: İHA / Atatürk’ü yeniden başköşeye getiren Mansur Yavaş’ın, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla olan fotoğrafı da odanın sağ tarafına konulmuş

Yine bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kaydedilen fotoğraf karesinde de Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını makam odasında muhafaza ettiği görüldü.

FOTO: SÖZCÜ

Galatasaray-Kayserispor maçını statta izleyen İmamoğlu, minik Derin’e verdiği 23 Nisan’da başkanlık sözünü tuttu.

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Son güncelleme: android-time 12:08 23.04.2019
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