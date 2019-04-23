Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş doğrusunu yaptılar | Son dakika haberleri

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, her yıl olduğu gibi 2014 yılındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde de makam koltuğunu çocuklara bırakmıştı.

O gün çekilen fotoğrafta makam koltuğunun tam arkasında Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi bulunuyordu.

Ancak, Gökçek’in görevinden istifa ettirilmesiyle makamı alan Mustafa Tuna, oda da değişiklikler yaparak Atatürk fotoğrafını kaldırıp yerine Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın portrelerini asmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, belediyede düzenlenen törenle Mustafa Tuna’dan görevi devraldığı gün çekilen fotoğrafta ise

Atatürk’ün geri geldiği Erdoğan’ın fotoğrafının da aynen korunduğu görüldü.

Yine bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kaydedilen fotoğraf karesinde de Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını makam odasında muhafaza ettiği görüldü.