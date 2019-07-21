Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “büyük sorumluluğun idrakindeyim”

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genel Müdür Aktaş, göreve başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Aktaş, yayımladığı mesajda, 18 Temmuz 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandığını belirterek, “Öncelikle bu görevi bize tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu Aziz Millete hangi görevde olursa olsun hizmet etmenin gururunu bize bahşettiği için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Genel Müdürlük makamına atanmanın verdiği onurun yanında, Sayın İçişleri Bakanımızın riyasetinde şahsıma yüklenen büyük sorumluluğun da idrakindeyim. Görevimizi yaparken diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte her kesimi içine alacak şekilde uyum ve ahenk içerisinde hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu görevin Emniyet Teşkilatına ve şahsım adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 174 yıllık köklü geçmişiyle devlet kurumları arasında çok müstesna bir yere sahip olan Türk Polis Teşkilatının üzerine yüklenen görev ve sorumlulukları Anayasamızın temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı olarak ve yalnızca seçilmiş meşru otoritenin emrinde ifa ettiğini görmekten duyduğum gururu ifade etmek isterim” dedi.

Aktaş, açıklamasının devamında bu makamların milletin makamları olduğunun altını çizerek, “İnşallah bize verilen bu emanete el birliği ile sahip çıkarak Emniyet Teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Çok değerli Genel Müdürümüzden bu görevi alırken onun bıraktığı noktadan Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Halkımızın her kesimini kucaklayacağız, ayrım yapmayacağız, adaletli olacağız. Gönlümüz ve kapımız yirmi dört saat herkese açık olacak. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin her tarafında görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışacağımızı, teslim aldığımız hizmet bayrağını yeni bir ruh ve artan heyecanla daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağımızı da böylelikle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle; ülkemizin huzur ve güvenliği ile kutsal değerlerimiz uğruna tarihten günümüze kadar canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Bu atamanın şahsıma ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah bizleri mahcup etmesin, ferasetimizi arttırsın, halkımızın duasını hak edecek hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

İHA